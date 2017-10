Bolloré Ports est nommé concessionnaire du nouveau terminal de Chef de Baie du Grand Port Maritime de La Rochelle. La société prévoit 34M€ d'investissement en équipement et entrepôts

Le groupe Scopelec (siège histoirque à Revel - 31) annonce qu'il va regrouper ses 3 sites toulousains, situés à Ramonville Saint-Agne et Labège (31) sur la commune de Saint-Orens de Gameville (31). Ainsi ce sont près de 200 salariés qui s'installeront à l'horizon de l'automne 2018 dans un nouveau bâtiment de 4.500m², rue du Négoce, à la porte du Lauragais. Celui-ci regroupera une zone d’entreposage et des bureaux pour les services bureaux d’études, conduite d’activités, Direction Informatique Groupe, services supports divers tels que la facturation, QHSE et logistique, et de la Division SYSCOM spécialisée dans les activités télécoms et IT pour les entreprises. Un entrepôt de 2.200m² et des zones de stockage extérieures constituent également ce nouvel espace, construit par le promoteur PACFA.