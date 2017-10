Un duo d'entrepreneurs préside désormais aux destinées de Schneider Jaquet & Cie, à Saint-Barthélemy-d'Anjou

Teester est une plate-forme de test produit en vidéo réalisés par les consommateurs. La société, née en 2016 et basée à Nantes (44), se félicite dans un communiqué d'avoir signé six nouveaux contrats en septembre 2017, et pas des moindres ! Eram, Leclerc, Allianz, Campings.com, La Compagnie des Animaux et Corsair font appel à la plate-forme d’avis clients en vidéo pour donner la parole à leurs consommateurs. "Un an après notre lancement notre croissance est très forte, nos perspectives sont très importantes et notre équipe s’agrandit en conséquence", se réjouit le PDG Julien Chevalier. "Pour accueillir nos 13 collaborateurs nous venons d’ailleurs d’emménager dans nos propres locaux à Nantes, au cœur du Quartier Bouffay, un lieu dynamique et vivant où nous avons plus d’espace et plus d’autonomie. La Cantine Numérique a été un tremplin incontestable mais nous prenons aujourd'hui notre envol !"