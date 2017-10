Le groupe alsacien Norcan est désormais contrôlé par ses dirigeants, après la sortie de son capital de Siparex

En 2020, le Port Autonome de Strasbourg (67) quittera son siège historique de la rue de la Nuée bleue pour s'établir au coeur de son activité portuaire, rue du Port du Rhin. Le nouveau bâtiment, qui offrira 2.700m² de plancher répartis sur 5 niveaux, sera livré en décembre 2019, au terme de 6,5M€ HT de travaux. Le rez-de chaussée abritera le hall, l'accueil, les espaces de repas du personnel et les moyens logistiques centralisés tandis que les niveaux 1, 2 et 3 hébergeront les différentes directions et les locaux communs. La direction générale et la salle du conseil seront localisées au niveau 4. Le marché de maîtrise d'oeuvre a été attribué, après concours, au groupement Rey-Lucquet & Associés (atelier d'architecture ; Strasbourg), composé d'OTE (bureau d'études ; Illkirch, 67), Otelio (filiale d'OTE ; bureau d'études), C2BI (cabinet d'ingénierie ; Strasbourg) et Digitale Paysage (aménagement paysager ; Imbsheim, 67).