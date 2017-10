La Lyonnaise Theranexus annonce le lancement de son introduction en Bourse : des investisseurs se sont engagés pour 10,9M€

Valence Romans Agglo a vendu le 21 septembre 2017 à l'opérateur immobilier Stam et à un investisseur Nord-Américain un terrain de 66.994m² situé au sein du Parc des Caires à Etoile-sur-Rhône (26). Les investisseurs ont pour projet de construire une plate-forme logistique de 36.000m² en façade autoroutière, pour un investissement de 20M€ (bâti et foncier compris). Les travaux, réalisés par PRD, devraient démarrer début novembre 2017 et s'achever fin 2018. L'entreprise qui s'installera dans le bâtiment n'est pas encore connue. En 2018, plusieurs ventes sont d'ailleurs déjà programmées, notamment sur le parc de la Motte Nord à Valence (26) : - 11ha pour la construction d'une plate-forme logistique de 30.000m² ; - 3ha pour la construction d'une plate-forme logistique de 12.000m². Les deux projets devraient générer à eux seuls une centaine d'emplois. D'autres projets devraient également se concrétiser en 2018, avec notamment l'installation d'un grand groupe international sur le Parc de Lautagne, avec la construction d'un bâtiment de près de 3.000m².