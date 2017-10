La Lyonnaise Theranexus annonce le lancement de son introduction en Bourse : des investisseurs se sont engagés pour 10,9M€

Le groupe BBL (CA consolid√© de plus de 140M‚ā¨), qui b√©n√©ficie d'un r√©seau multimodal et int√©gr√© sur l'ensemble de l'Europe, va se doter d'un outil logistique adapt√© √† la croissance de ses volumes et au regroupement des activit√©s des √©quipes BBL Transport et Transports Charvin. Lors de l'appel d'offres, OpenBox s'est r√©v√©l√© plus comp√©titif et plus transparent, gr√Ęce √† son concept innovant de CO Design&Build. Le projet se compose de trois cellules logistiques, dont un quai crossdock, pour un total de 16.000m¬≤ environ ; de bureaux et locaux sociaux qui se d√©velopperont sur 3 niveaux et 1.600m¬≤. Les travaux devraient durer 8 mois et la mise en service est pr√©vue au printemps 2018.