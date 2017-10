Bolloré Ports est nommé concessionnaire du nouveau terminal de Chef de Baie du Grand Port Maritime de La Rochelle. La société prévoit 34M€ d'investissement en équipement et entrepôts

Le groupe immobilier Fayat (siège à Bordeaux, 33) vient de faire l'acquisition de la division matériels routiers du Suédois Atlas Copco, fabricant de compacteurs pour les applications d'asphalte et de sol, de finisseurs et de raboteuses. Ce rachat comprend : les activités de vente et de service dans 37 pays, les unités de production dans 4 pays (Suède, Allemagne, Brésil et Chine) et un partenariat de production en Inde. Cette branche d'Atlas Copco, commercialisée sous le nom Dynapac, emploie 1.280 salariés et a généré un CA de 309M€ en 2016. Fayat renforce ainsi sa position stratégique sur le marché des matériels de construction et d'entretien routier.