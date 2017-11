Capzanine accompagne Philippe Samama dans la reprise du groupe CBE, à Saint-Avertin

3DCeram, créée en 2001 et installée à Limoges (87 ; une vingtaine de collaborateurs en France, 2M€ de CA 2016), est une professionnelle du domaine des matériaux et procédés d’impression 3D d’objet céramique, spécialiste de l’impression 3D par stéréolithographie. Ses clients : Safran, Dassault, Michelin, Thales, Groupe Swatch… Dans sa quête du leadership mondial, la société vient de signer un accord pour accueillir à son capital le groupe Sinto, un partenaire industriel japonais de poids, reconnu au niveau international. Celui-ci, né en 1934, est le leader mondial en équipement de fonderies, offrant des technologies sophistiquées qui améliorent la qualité, la productivité et respectent l'environnement. Cette prise de participation majoritaire de Sinto va permettre à 3DCeram de s'adosser à un partenaire industriel pour augmenter ses capacités de production d'imprimantes 3D mais aussi d'accélérer son développement à l'export, principalement en Asie et aux Etats-Unis, où le groupe nippon est fortement implanté.