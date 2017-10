Wandercraft lève 15M€ pour commercialiser son exosquelette

Orange Cyberdefense (1.200 collab.) inaugure son nouveau siège à La Défense (92). Ce nouveau campus, de 6.800m² répartis sur 12 niveaux, accueille près de 500 collaborateurs depuis début septembre 2017. Ces nouveaux locaux, d'une capacité de 600 personnes, répondent aux exigences d’espaces de travail spécifiques à la cyber sécurité – salle de crise, Computer Emergency Response Team (CERT) et le Cyber Security Operation Center (CyberSOC), le laboratoire d’épidémiologie, locaux étanches et non partagés et deux salles de formation. Par ailleurs, l’entité a inauguré en 2017 un nouveau pôle sécurité dans le Nord de la France et a annoncé la création d’Orange Cyberdefense Academy au niveau national pour former les futurs talents. Orange Cyberdefense prévoit de recruter 1.000 experts d’ici 2020.