La Lyonnaise Theranexus annonce le lancement de son introduction en Bourse : des investisseurs se sont engagés pour 10,9M€

La banque Europ√©enne d'Investissement (BEI) et le groupe Saint Jean Industries (plus de 2.200 personnes ; CA 2016 : 310M‚ā¨ ; Saint-Jean-d'Ardi√®res, 69), groupe familial international sp√©cialis√© dans la conception et la fabrication d'√©quipements aluminium, fonte et acier, √† destination des march√©s du transport et des √©nergies, annoncent qu'ils ont sign√© un contrat de financement de 45M‚ā¨, le vendredi 6 octobre 2017, en soutien aux activit√©s de recherche et d√©veloppement ainsi qu'aux investissements du groupe fran√ßais. Ce financement europ√©en permettra de soutenir les programmes de Recherche, d'Innovation et de D√©veloppement (RID) du groupe entre 2017 et 2019 en France, mais √©galement les investissements li√©s aux lignes de fabrication en France, Allemagne, Croatie et Espagne avec √† la clef l'acquisition de mat√©riel neuf pour la modernisation des installations de productions existantes ou encore la maintenance et l'am√©lioration de la s√©curit√© et de l'environnement des sites. Le projet financ√© aura √©galement un impact social √©lev√© avec la cr√©ation de plus de 150 nouveaux emplois en Europe sur la dur√©e de l'investissement.