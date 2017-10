Le groupe allemand J. Retternmaier & Söhne acquiert 100% du capital de la société Safe d'Auxerre

Le groupe Kieffer, investisseur et développeur immobilier français, a cédé en juin 2017 un ensemble immobilier à usage de messagerie à Paref Gestion, agissant pour le compte de la SCPI Interpierre France. Cet actif bénéficie d'une excellente localisation au nord de Strasbourg, à Hoerdt (67), au croisement des autoroutes A35 et A4. Il développe 3.071m² sur un terrain de plus d'1,4ha et a fait l'objet de travaux d'extension en 2016. Le site est intégralement loué dans le cadre d'un bail ferme de 9 ans à la société GLS France, prestataire européen de transport de colis et express. L'opération représente un volume d'environ 5,5M€.