Safran Helicopters Engines, basé à Bordes, dévoile sa nouvelle gamme de moteurs Aneto et signe un contrat avec l'Italien Leonardo

Bolloré Ports, filiale du groupe Bolloré Transport & Logistics (siège à Puteaux, 92), a été choisie le 6 octobre 2017 par le Grand Port Maritime de La Rochelle (GPMR - 17) comme concessionnaire du nouveau terminal de Chef de Baie. Un nouveau quai sera construit à cet effet, le chantier débutera en 2019 et concernera 6ha de terre-plein, situés contre un quai de 230m que va construire le GPMR. Bolloré Ports prévoit d'investir 34M€ en grues mobiles et en entrepôts. "À travers son offre, l’opérateur ambitionne de faire du terminal de Chef de Baie une plateforme portuaire majeure sur la côte atlantique, avec notamment la création d’un hub de transbordement pour la pâte à papier, alternatif en Europe et attractif pour les trafics en provenance d’Amérique du Sud, ainsi que l’adaptation et le développement du terminal à conteneurs", commente le port de La Rochelle.