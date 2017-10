Le groupe allemand J. Retternmaier & Söhne acquiert 100% du capital de la société Safe d'Auxerre

Les directions des sites de Mulhouse (68) et de Sochaux (25) ont annoncé mardi 10 octobre 2017 l'attribution de nouveaux véhicules à l'horizon 2020/2021. Ces modèles assureront une visibilité industrielle à moyen terme pour ces deux sites, actuellement engagés dans leurs projets de modernisation, avec, à Mulhouse, le déploiement actuel du projet de transformation "Mulhouse 2020" et, à Sochaux, le lancement du projet "Sochaux 2022" et le démarrage des travaux de construction d'un bâtiment pour la future ligne d'emboutissage. Les deux sites, qui produiront demain l'ensemble de leurs véhicules sur la plate-forme EMP2, bénéficieront ainsi d'un niveau d'activité soutenu grâce à l'attribution pour chacun d'entre eux de véhicules à forte diffusion et complémentaires de ceux produits actuellement, permettant d'utiliser pleinement leur capacité de production.