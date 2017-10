Basé à Mérignac, Easy Cash accueille à son capital Ouest Croissance, afin de poursuivre sa stratégie de développement national

Le groupe Léa Nature (Périgny, 17) a inauguré le nouvel atelier de production de Bioviver Damazan (47) le 9 octobre 2017 et jette les bases d'un futur pôle d'activités bio évolutif. La structure de 2.500m² accueille une ligne de fabrication de sachets repas, soupes, purées de légumes et sauces bio, sans gluten ni lactose. Elle répond à la demande croissante de produits bio et sains. Sa capacité de production est de 12 millions de sachets doypacks et ses prévisions de fabrication en 2018 sont de 9 millions de sachets. Cet investissement de 6,5M€ concernait un terrain de 5ha. Bioviver Damazan a créé 10 emplois, 5 sont en cours de recrutement (conducteur, technicien de maintenant et chef d'atelier), qui viennent s'ajouter aux 60 salariés de Bioviver Bazens (47). Une extension est également à l'étude sur le site de Bioviver Damazan 2. Elle concerne la construction d'une nouvelle unité de production de bocaux bio de grandes séries (confitures, sauces et légumes cuisinés). Cet investissement devrait permettre de tripler les capacités de production bocaux.