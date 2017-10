Eclair Pare-Brise, implantée à Audrehem, Colembert et Prouvy, acquiert un terrain de 4.000 m² à Leulinghem pour y construire un bâtiment de 1.000 m² qui lui permettra de regrouper ses trois sites

Spécialiste dans les solutions logistiques et dans l'accompagnement des projets logistiques des entreprises, Log'S (Lesquin, 59) a contractualisé le 29 septembre 2017 un accord avec un pool de 7 grandes banques françaises (CA, CIC, BPI, BNP, BPN, Arkea, Caisse d'épargne) dans le but d’accompagner son plan de développement "Ambition 200" avec pour objectif d’atteindre les 200 M€ d'activités, plus d'1 million de m² et 2.500 collaborateurs. Cet accord donne d’ores et déjà à Log’S la visibilité et la capacité de réaliser son plan "Ambition 200" en lui donnant les moyens d’investir, pour ses clients, dans de nouveaux outils de production. La robotique, les nouveaux systèmes d'informations, les 300.000 m² de plateformes en cours de réalisation en Hauts-de-France ainsi que les talents associés seront totalement opérationnels d’ici 2020. Log'S va également poursuivre ses croissances externes et son développement international avec l'ambition d'accompagner ses clients et le commerce connecté partout où les marchés sont en forte croissance.