1Kubator et le Groupe Télégramme s’allient pour ouvrir le 4ème bureau d'1Kubator à Rennes, au premier trimestre 2018

Spécialisée dans les solutions d’évaluation de la performance des systèmes de télécommunication, SmartViser (Cesson-Sévigné, 35) annonce une levée de fonds d'1,2M€ réalisée auprès de Breizh Up, Logoden Participations et Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion ainsi que des fondateurs historiques. SmartViser a également reçu le soutien de ses partenaires bancaires que sont Bpifrance, la Caisse régionale du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, BNP Paribas et CIC Ouest – Haute Bretagne Entreprises. Avec cette levée de fonds, l'entreprise souhaite renforcer son développement international, déployer sa force commerciale et élargir sa gamme de produits.