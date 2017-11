Le groupe lyonnais Taranis réorganise son capital et renforce ses fonds propres pour faire face à des marchés dynamiques et à des évolutions technologiques majeures

Ivès (Montbonnot-Saint-Martin, 38), pour Interactivité Vidéo et Systèmes, développe, intègre et déploie depuis 2006 des services innovants de télé-santé, de visioconférence et de centre relais pour personnes sourdes et mal-entendantes. La start-up réalise une levée de fonds d'1,1M€ auprès d'Impact Partenaires pour accélérer la commercialisation, en particulier internationale, de ses solutions d'accessibilité à distance pour les sourds et malentendants. L'objectif est d'offrir le service à plus de 20.000 personnes sourdes d'ici 2021.