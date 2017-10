Basé à Mérignac, Easy Cash accueille à son capital Ouest Croissance, afin de poursuivre sa stratégie de développement national

Climax Technology est basée à Bordeaux (33). La société est spécialisée dans la conception et la commercialisation de produits connectés pour la sécurité des biens et des personnes. Courant 2018, elle prévoit d'internaliser la fabrication des produits qu'elle développe et commercialise. 4 lignes de production seront ainsi créées à Saint-Jean-d'Illac (33), avec 50 emplois à la clef. La Région soutient ce projet à hauteur de 1,2M€.