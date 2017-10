Basé à Mérignac, Easy Cash accueille à son capital Ouest Croissance, afin de poursuivre sa stratégie de développement national

CPA (Marmande, 46 - possède des magasins en France et en Espagne) est spécialisée dans la distribution d'accessoires pour vélo, et tout particulièrement de pneus. Elle rachète la société Boston Golf Europe (Biarritz, 64), distributeur de matériel de golf. La nouvelle entité cumulera un CA de 10M€ et 25 employés en Nouvelle-Aquitaine. Trois recrutements sont déjà prévus dans les mois à venir afin de développer l'activité de négoce et le service-après-vente. Cette diversification d'activité doit permettre à CPA d'accélérer son développement.