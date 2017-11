Accenture, dont le siège France est à Paris, annonce son intention d'acquérir la société roubaisienne Altima

Brussels Airport investit plus de 52 M€ pour doter sa jetée B de nouvelles passerelles d’embarquement. Deux tiers seront composées d’un double-pont pour l’accès à l’avion permettant un embarquement et débarquement plus rapide, offrant plus de confort aux passagers et une plus grande efficacité opérationnelle pour les compagnies aériennes. Aux portes 31 et 33 de la jetée B, une triple passerelle sera installée. Elle permettra à Brussels Airport d’être prêt dans le futur afin de répondre à toute demande de compagnies aériennes d’opérer avec un A380. Son installation vient de démarrer. Il s’agit de la première étape du programme de rénovation. Le remplacement des 22 autres passerelles d’embarquement débutera fin 2018. Pour garder un maximum de capacité opérationnelle, ces travaux seront phasés. Le projet sera finalisé vers 2022.