1Kubator et le Groupe Télégramme s’allient pour ouvrir le 4ème bureau d'1Kubator à Rennes, au premier trimestre 2018

Quatre ans après l'acquisition de France Croco, Kering a inauguré le jeudi 12 octobre sa nouvelle tannerie de peaux de crocodiles à Périers (50). Cette usine flambant neuve vient remplacer le site de Saint-Martin-d'Aubigny (50 - cf. FE du 04/01/17). L'effectif actuel de 90 collaborateurs (doublé depuis 2013) pourrait atteindre jusqu'à 160 collaborateurs dans les prochaines années avec le développement de la production. La Tannerie de Périers fournit des peaux de crocodile tannées de haute qualité à de prestigieuses maisons de luxe italiennes et françaises, dont celles du groupe Kering, leur permettant de confectionner des articles de maroquinerie et notamment des bracelets de montre, des sacs, des chaussures et autres accessoires.