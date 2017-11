Kering inaugure sa nouvelle tannerie de peaux de crocodiles à Périers, dont les effectifs pourraient passer de 90 à 160 salariés dans les prochaines années

1Kubator, premier réseau d’incubateurs du digital en France, et le Groupe Télégramme, leader de la presse en Bretagne, ont décidé de s’allier pour ouvrir le 4ème bureau d’1Kubator en région : à Rennes (35). 1Kubator prévoit une implantation au premier trimestre 2018, et envisage de lancer le premier appel à projets pour la région à la fin de l’année 2017. Ouvert à Lyon (69) et Bordeaux (33) au printemps 2016, et à Nantes (44) au printemps 2017, 1Kubator a accueilli plus de 60 startup dans ses programmes et financé plus de 30. Il prévoit de créer 10 bureaux en régions de France, Belgique et Suisse pour incuber à terme 200 startups par an.