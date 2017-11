Le groupe lyonnais Taranis réorganise son capital et renforce ses fonds propres pour faire face à des marchés dynamiques et à des évolutions technologiques majeures

Acteur majeur de la transformation numérique des entreprises, Cegid (Lyon, 69) propose aux entreprises et au secteur public des services cloud et des logiciels de gestion. La société accélère son développement en Amérique du Nord sur le marché stratégique du Talent Management et annonce l'acquisition de deux sociétés via Technomedia, sa division Talent : CV Manager Group et Illico Hodes. "Cette alliance de compétences dans le secteur du Talent Management nous permettra [d'apporter] toujours plus de choix technologiques, de prestations de services et de contribuer ainsi à encore mieux répondre aux attentes de nos clients", indique Alain Latry, le Pdg de Technomedia.