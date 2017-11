Antabio, à Labège, finalise un nouveau tour de table de 7,3M€ afin notamment de lancer les premiers essais cliniques du projet MBLi

Airbus (Toulouse, 31) rachète Sepang Aircraft Engineering (SAE), un centre de MRO (maintenance repair and operations) basé à Kuala Lumpur (Malaisie). Airbus était actionnaire minoritaire de l'entité depuis 2011 et vient de finaliser l'acquisition du restant des actions. SAE fera ainsi partie du réseau de service client Airbus et a pour ambition de devenir le leader du MRO dans la région. SAE emploie 500 salariés et compte parmi ses clients : AirAsia Group, Cebu Pacific, Indigo, Jestar Asia, Scoot, Malindo Air, MASWings et VietJet Air. Selon Airbus, l'entreprise possèderait également 50.000m² de surface de hangar suite à l'inauguration, en septembre 2017, d'un second bâtiment.