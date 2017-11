Le groupe lyonnais Taranis réorganise son capital et renforce ses fonds propres pour faire face à des marchés dynamiques et à des évolutions technologiques majeures

Le groupe de matériel informatique LDLC (Limonest, 69) annonce la signature d'un protocole d'accord sous conditions suspensives en vue d'acquérir 100% du capital et des droits de vote de la société Olys (Lyon, 69) et ses filiales, qui exploite notamment l'enseigne Bimp et de la société Synopsis, dont l'activité est principalement d'assurer la communication du groupe Olys. La réalisation définitive de l'opération devrait intervenir, au plus tard, d'ici le 31 janvier 2018. Cette acquisition est très complémentaire avec l'offre du groupe LDLC et vient notamment renforcer le développement du pôle BtoB, le groupe Olys étant distributeur Apple à la fois pour les professionnels et les particuliers.