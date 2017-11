Velocita Energies et Opale Energies Naturelles réalisent de nouveaux parcs éoliens en Bourgogne Franche-Comté

Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, le groupe Mersen (siège à La Défense, 92) a annoncé le 17 octobre 2017 avoir remporté une commande de plusieurs millions d'euros auprès de l'Australien Cotton Seed Distributors (CSD), spécialiste et unique fournisseur de semences de coton pour le marché australien. Ce marché porte sur la fourniture, par Mersen, d'une unité de production d'acide chlorhydrique clé en mains qui s'intègrera dans un procédé de traitement des semences mis au point par CSD. Cette unité sera conçue et fabriquée dans l'usine Mersen de Pagny-sur-Moselle (54). Elle sera opérationnelle en mai 2018.