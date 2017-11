Antabio, à Labège, finalise un nouveau tour de table de 7,3M€ afin notamment de lancer les premiers essais cliniques du projet MBLi

Airbus (Toulouse, 31) annonce le rachat du programme d'avions canadiens C Series, construit par Bombardier, qui sera dorénavant géré en partenariat avec ce dernier. Airbus détiendra 50.01% du capital de C Series tandis que la part de Bombardier chutera à 31%. Le siège de la société restera au Québec, où sera également conservée la ligne d'assemblage principale. Airbus soutiendra les opérations commerciales, marketing ainsi que le service après vente et compte lancer la production d'avions C Series sur son site déjà existant en Alabama. "Non seulement ce partenariat permettra de renforcer la C Series et son industrialisation au Canada, au Royaume-Uni et en Chine, mais il permettra également de créer des emplois aux États-Unis," commente Tom Enders, le pdg d'Airbus.