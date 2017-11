La start-up essonnienne InnovaFeed et le groupe nordiste Auchan nouent un partenariat pour la commercialisation de poissons nourris aux protéines d’insectes

Accenture (siège France à Paris, 75), l'un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, est entré en négociations exclusives pour acquérir Altima (Roubaix, 59 - 370 personnes avec des bureaux à Paris, Lyon, Montréal, Beijing, Shanghai, Hong Kong et New York), agence spécialisée dans le commerce digital. L'opération viendrait renforcer les capacités d’Accenture Interactive en France et sur d'autres marchés clés tels que l’Amérique du Nord et la Chine. En France, l’équipe Altima soutiendrait Accenture Interactive pour accompagner ses clients dans l’amélioration de l’expérience consommateur et leur permettre de conquérir d’autres marchés. En Chine, la société roubaisienne renforcerait les services d’Accenture Interactive en matière de commerce et de contenus, des enjeux clés pour les entreprises chinoises. Au Canada, Elle a récemment fusionné avec l’agence de marketing web Konversion. Ces équipes viendraient renforcer les services de marketing digital de bout en bout d’Accenture Interactive pour ses clients canadiens, en langue anglaise et française.