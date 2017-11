Basé à Limonest, LDLC signe un protocole d'acquisition du groupe lyonnais Olys

Spécialisé dans la distribution BtoB de matériels de téléphonie professionnelle, visioconférence, sécurité et câblage/réseaux, le groupe Taranis (125 personnes ; CA 80M€ ; Vaulx-en-Velin, 69) réorganise son capital et renforce ses fonds propres pour faire face à des marchés dynamiques et à des évolutions technologiques majeures. Cette opération, qui prévoyait la sortie des fonds gérés par Azulis Capital et le désengagement partiel de personnes physiques, permet à Patrick Martin, le président fondateur, d'asseoir son contrôle avec le soutien de CM-CIC Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel CM11, pour 3,3M€. BNP Paribas Développement, actionnaire historique, réinvestit à cette occasion 1,9M€. Taranis ambitionne de réaliser des opérations de croissance externe.