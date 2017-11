Novasep investit 4M€ dans son site de Chasse-sur-Rhône

Acteur majeur de la transformation numérique des entreprises, Cegid (Lyon, 69) propose aux entreprises et au secteur public des services cloud et des logiciels de gestion. La société accélère son développement sur le marché stratégique de l'ERP Finance et annonce l'acquisition de Qualiac (Aurillac, 15), éditeur de solutions de gestion intégrées leader dans ce domaine sur le secteur des Grandes Entreprises et Administrations. Avec cette opération, Cegid conforte ses positions sur les Grandes Entreprises et confirme son ambition de devenir un acteur majeur de l'ERP Finance tous secteurs et toutes tailles d'entreprises confondues.