Accenture, dont le siège France est à Paris, annonce son intention d'acquérir la société roubaisienne Altima

L'éditeur de logiciels Horizontal Software (Euratechnologies, Lomme, 59) a annoncé le lancement d'une solution cloud-SaaS baptisée Keentalents et dédiées aux PME-ETI. Cette dernière couvre un spectre métier très large pour répondre aux attentes des sociétés : recrutement, entretien, formation, carrière, rémunération. La solution cloud-Saas embarque également une base de données centralisée des salariés (interfacée avec les logiciels de paie) et un module reporting RH qui permettent de connaître en temps réel les besoins des collaborateurs et apportent une aide à la décision efficace pour tous les décideurs de l'entreprise.