Novasep investit 4M€ dans son site de Chasse-sur-Rhône

ADC Therapeutics (Epalinges, Suisse), société de recherche en oncologie spécialisée dans le développement de conjugués anticorps-médicament brevetés visant les principaux cancers, annonce avoir levé 200M$ lors d'un placement privé. Ce financement a été sursouscrit et conclu avec de nouveaux investisseurs et des investisseurs existants, notamment Auven Therapeutics, Redmile et le Wild Family Office. Ces revenus seront utilisés afin de poursuivre le développement des deux médicaments candidats, ADCT-301 et ADCT-402, dans des phases cliniques d'enregistrements prévus en 2018.