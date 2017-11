Novasep investit 4M€ dans son site de Chasse-sur-Rhône

Concepteur et constructeur de solutions d'aménagement pour développer les sites de montagne et faciliter la mobilité en zone touristique et urbaine, le groupe MND (Sainte-Hélène-du-Lac, 73) renforce son organisation à travers la double nomination de Lionel Fabrizi au poste de Directeur des ressources humaines et de Yves Gobert au poste de Directeur administratif et financier. Ces nominations viennent accompagner son plan de développement à trois ans, qui doit conduire à un doublement de taille avec un objectif de CA de 150M€ à l'horizon mars 2020 accompagné d'une rentabilité opérationnelle courante comprise entre 8 et 10%. Lionel Fabrizi aura notamment pour mission la structuration humaine de MND dans le cadre du plan de développement à trois ans, qui prévoit la création de 150 emplois directs, dont 100 en région Auvergne-Rhône-Alpes.