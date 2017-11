Fermentalg, à Libourne, finalise une augmentation de capital de 12,6M€ afin de renforcer son développement

La compagnie aérienne britannique low-cost EasyJet va s'implanter à Bordeaux (33) au printemps 2018. Ce sixième site français va créer 110 emplois, accueillir trois avions A320 et lancer au moins 5 nouvelles destinations. "La France reste au coeur de la stratégie d'EasyJet et elle représente le plus gros marché après le Royaume-Uni, en terme de nombre de bases", explique Carolyn McCall, CEO d'EasyJet.