Le traiteur gersois Moose SmokeHouse se diversifie et vise un marché national

La R√©gion Occitanie soutient 8 entreprises dans leur d√©veloppement √† l'international, parmi lesquelles : - Altys Technologies (Toulouse, 31), cr√©ateur de solutions digitales pour les services a√©roportuaires et de logistique a√©rienne ; - Callisto France (Villefranche-de-Lauragais, 31), qui met au point et produit des amplificateurs √©lectroniques de signaux tr√®s faibles ainsi que les logiciels associ√©s ; - Z Nautic (Ayguesvives, 31), constructeur de bateaux de plaisance. Le total des aides vers√©es s'√©l√®ve √† plus de 740K‚ā¨.