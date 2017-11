8 entreprises de Haute-Garonne sont accompagnées dans leur croissance internationale par la Région

Moose SmokeHouse, basée à Auch (32), est spécialisée dans le saumon fumé. La société a été reprise par une partie de ses salariés après son placement en redressement judiciaire (cf. First ECO du 24/08/2017) et rebaptisée Fumaison Occitane. En ouvrant son capital, elle a réussi à mobiliser 280K€. "Nous avons opté pour le statut Scic car nous souhaitions que les acteurs locaux et les habitants puissent s’impliquer dans le développement de leur territoire", souligne Armand de Vaucorbeil, gérant de Fumaison Occitane. Aujourd'hui, la Scic se repositionne sur le très haut de gamme et va étendre son activité de fumage à d'autres poissons, comme l'esturgeon. Elle envisage de créer 2 emplois d'ici mi 2018. Par ailleurs, très présente dans le Sud-Ouest, elle va étendre sa zone d'intervention géographique à Paris (75), en Côte d'Azur, à Lyon (69) et au Luxembourg.