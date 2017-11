Amazon ouvre une agence de livraison à Toulouse et recrute 50 personnes sur le site

En juin 2017, ffly4u (Toulouse, 31), service de localisation basse fréquence des actifs mobiles réutilisables, annonçait une levée de fonds pour la fin de l'année (cf. First ECO du 14/06/2017). La campagne de crowdfunding vient d'être lancée sur WiSeed ! La société cherche à réunir entre 400K et 600K€ afin de l'aider à prendre la place de leader mondial de l’information embarquée sur actifs mobiles que ce soit en indoor ou en outdoor à destination des secteurs industriels et manufacturiers.