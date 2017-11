Le groupe savoyard MND renforce son organisation pour accompagner son doublement de taille à l'horizon 2020

Novasep (Lyon, 69 et Pompey, 54), fournisseur de services et technologies pour le secteur des sciences de la vie, investit 4M€ pour étendre sa capacité cGMP d'approvisionnement clinique et commercial de principes actifs sur son site de Chasse-sur-Rhône (69). Cet investissement comprend l'installation d'une nouvelle ligne de production cryogénique cGMP, capable de fonctionner à des températures allant jusqu'à -80°C. Celle-ci est équipée d'un réacteur Hastelloy de 4m², d'un filtre sécheur et d'une salle blanche. L'investissement porte également sur une expansion des capacités d'usine pilote cGMP. Cela ajoutera une capacité de production flexible et renforcera la capacité du site à gérer les besoins de développement cliniques et les principes actifs à petite échelle. L'investissement sera opérationnel d'ici le début de l'année 2018.