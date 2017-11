A compter de janvier 2018, Stephan Winkelmann sera le nouveau président de Bugatti, basé à Molsheim

Le gouvernement et Alstom ont réuni le 26 octobre 2017 à Belfort (90) le comité de suivi national des engagements pris pour le maintien des activités ferroviaires et industrielles sur le site de Belfort. Au niveau des contrats, SNCF Mobilités a notifié à Alstom une commande de 15 rames TGV Europlex tandis que SNCF Réseau a confirmé son besoin de disposer de 20 locomotives de secours. Concernant le projet destiné à faire de Belfort le centre européen de référence pour la maintenance des locomotives, l'activité Services emploie à présent 70 personnes et dispose d’une charge pour les 3 prochaines années notamment grâce au contrat de maintenance patrimoniale de 30 locomotives. En outre, Alstom a engagé près d'1M€ pour aménager un bâtiment dédié à la maintenance et le raccorder aux voies ferroviaires. Parallèlement, Alstom poursuit le développement de la nouvelle plateforme de locomotives PRIMA H4. Le site de Belfort bénéficie en outre de 30M€ dans le cadre du partenariat entre Alstom et SNCF portant sur le développement du TGV 2020. Enfin, l'industriel a entrepris de diversifier Belfort via ses programmes d’automatisation de la conduite des locomotives et autour de la pile à combustible. Le site a investi pour la modernisation de son outil industriel à hauteur de 3M€, notamment en lien avec l’industrie du futur.