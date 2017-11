Le groupe caennais Alticap lève 4M€ pour accélérer sa transformation et réaliser des opérations de croissance externe

Neovia (Saint-Nolff, 56 - 8.300 collaborateurs dans 28 pays - 1,7Md€ de CA), qui figure parmi les acteurs mondiaux du pet food, annonce une prise de participation majoritaire dans Sanpo. Fondée en 1991, cette entreprise familiale figure dans le top 5 des producteurs chinois de pet food. La société emploie 270 personnes, dispose d’une usine de production à Tianjin et de bureaux commerciaux dans les 10 principales villes du pays. Elle s’appuie sur un large portefeuille de produits et un réseau de distribution important (14.000 points de vente dans 31 provinces). Cette acquisition "répond à notre double volonté de renforcement dans le secteur à fort potentiel du pet food et d’accélération de notre développement en Asie", a commenté Hubert de Roquefeuil, Président de Neovia.