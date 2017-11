Le Lestremois Roquette ouvre un nouveau siège régional pour l’Asie-Pacifique et un centre d’innovation à Singapour

Leader européen de l’informatique pour l’agriculture, la viticulture et la profession comptable, Isagri a annoncé le lancement d'une grande campagne de recrutement au niveau local pour son siège à Beauvais (60), mais aussi dans toute la France. Pour accompagner sa croissance annuelle de 10 %, l’entreprise prévoit ainsi la création de 150 nouveaux postes au cours des 12 prochains mois. Isagri recherche 60 commerciaux, 40 développeurs informatique, 40 chargés de relation client et une dizaine de postes d'appui (communication, marketing, recrutement, etc.).