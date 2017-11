La société parisienne Qopius lève 1M€ pour accélérer son développement

HighLife (siège à Paris, 75 - bureaux à Irvine aux Etats-Unis - 15 collab.), une start up d’instrumentation médicale qui développe une prothèse cardiaque destinée à remplacer la valve mitrale par voie trans-cathéter pour soigner des patients souffrants d’insuffisance mitrale, a annoncé la levée de 12,3M€ lors d’un tour de financement mené par Sofinnova Partners qui devient ainsi le principal investisseur de la société. HighLife avait précédemment levé un financement d’amorçage auprès d’un investisseur corporate, LivaNova PLC, qui a également participé au tour de table aux côtés de Georg Börtlein, le président et fondateur de la société. “Cette levée de fonds va nous permettre de déployer notre programme de développement ambitieux et d’accélérer nos programmes cliniques et R&D. Nous sommes actuellement en train de recruter des patients dans plusieurs pays européens, notamment en France et en Allemagne, et allons étoffer cette activité dans cette première phase clinique.” poursuit Georg Börtlein.