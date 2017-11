La Lyonnaise Valneva signe un contrat de 39,6M$ avec le gouvernement américain pour la fourniture de son vaccin Ixiaro

SFIC, enseigne de Saint-Gobain Distribution B√Ętiment France sp√©cialis√©e en plafonds, produits pl√Ętre, cloisons de bureaux, isolation thermique et acoustique, isolation industrielle et √©tanch√©it√©, transf√®re son point de vente de V√©nissieux (69) √† Saint-Priest (69). Elle dispose ainsi d'un espace plus grand, plus accessible, et √©toffe son offre de produits et de services pour ses clients professionnels de la r√©gion lyonnaise. SFIC compte aller plus loin dans le maillage de cette r√©gion strat√©gique. L'enseigne pense d√©j√† √† une future implantation sur une zone situ√©e dans le Nord-Ouest lyonnais qui n'est pas encore couverte, afin de renforcer sa pr√©sence sur la M√©tropole Lyonnaise.