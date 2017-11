Le groupe caennais Alticap lève 4M€ pour accélérer sa transformation et réaliser des opérations de croissance externe

Le groupe immobilier Duval (siège à Boulogne-Billancourt, 92 - plus de 3.000 collaborateurs - 700M€ de CA) a été désigné repreneur, par le tribunal de commerce de Coutances, de l'Atelier du Poissonnier, traiteur et conserverie artisanale située à Agon-Coutainvilles (50). L’activité poissonnerie-traiteur va pouvoir continuer à proposer quotidiennement des produits frais de qualité en s’approvisionnant plusieurs fois par semaine chez les producteurs et fournisseurs locaux. S’agissant de la conserverie, les investissements dans de nouveaux équipements industriels permettront de répondre à la demande croissante des clients. L’identification et l’aménagement d’un nouveau site de production pour la conserverie dans les environs d'Agon-Coutainvilles, améliorera les conditions de travail des équipes et des nouvelles recrues. "Notre ambition est de développer l'activité de la société sur un marché haut de gamme, en associant boutiques, catalogues papiers et internet autour d'un axe prioritaire : le commerce de proximité conjugué à l’e-commerce", indique le repreneur Eric Duval.