La Lyonnaise Valneva signe un contrat de 39,6M$ avec le gouvernement américain pour la fourniture de son vaccin Ixiaro

La start-up boostHEAT (siège à Vénissieux, 69 ; R&D à Ramonville-Saint-Agne, 31) développe une chaudière révolutionnaire visant à diviser par deux la facture énergétique et l'impact sur l'environnement de son utilisateur. La société a collecté 30M€ de ressources financières depuis sa constitution en 2011. Sur les 15 derniers mois, elle a rassemblé 19M€ de ressources nouvelles, avec notamment l'accueil à son capital d'Holdigaz, acteur majeur dans la distribution de gaz naturel et de biogaz en Suisse romande et deuxième opérateur gazier. Sur le site industriel de Vénissieux, le bâtiment intégrera en 2018 les lignes d'assemblage du compresseur et de la chaudière nouvelle génération conçues par la société d'ingénierie FSA Doerfer. Par ailleurs, BoostHeat poursuit la structuration de son organisation par le recrutement de 15 personnes d'ici la fin de l'année 2017.