Le groupe francilien Duval acquiert l'Atelier du Poissonnier à Agon-Coutainvilles, qu'il prévoit de doter de nouveaux équipements industriels. Un nouveau site de production verra le jour

Le groupe Alticap (Caen, 14 - 140 collaborateurs - 8 agences - 16M€ de CA 2016), qui accompagne le développement des entreprises par l’optimisation de leur système d’information, annonce avoir levé 4M€ auprès de BNP Paribas Développement et Normandie Participations, avec le concours de la BPI, de BNP Paribas et du CIC, afin de poursuivre son développement à travers un certain nombre d’opérations de croissance externe, mais aussi sa transformation vers le SAAS et le Cloud. "La nouvelle répartition du capital permet aux actionnaires d’origine de conserver la majorité et la gouvernance", précise Eric Le Goff, Président d'Alticap. "Alticap connait une belle croissance, nous souhaitons l’accompagner dans la mutation de son business model et se renforcer afin de mener une stratégie de croissance externe lui permettant ainsi de se positionner comme l’un des principaux leaders du marché", explique Sandrine Petitjean, Chargée d’affaires pour Normandie Participations.