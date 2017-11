L'éditeur girondin de solutions de gestion des interactions clients Conecteo réorganise son capital afin de se déployer à l'international

Le Groupe Sud Ouest (GSO - Bordeaux, 33), qui est l'un des principaux éditeurs de presse quotidienne régionale de France, vient de prendre 25% du capital de l'agence Yabawt (Mérignac, 33). Cette dernière développe une solution permettant d'acquérir des prospects sur internet grâce à des outils de webmarketing. Un partenariat stratégique a également été passé entre Sud Ouest Publicité (filière publicitaire de GSO) et Yabawt. Le premier peut dorénavant s'appuyer sur les compétences de l'agence et proposer des offres de conception et d'optimisation de sites web à ses annonceurs. "Cet investissement dans le web marketing et l’Adtech s’inscrit dans une démarche stratégique visant à faire de Sud Ouest Publicité une agence globale de communication avec un haut niveau d’expertise digitale", conclut Olivier Gerolami, président du directoire de GSO.