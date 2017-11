Advalo, pépite rennaise du marketing prédictif, lève 5M€ notamment auprès de West Web Valley pour accélérer son développement

Nutriset (Malaunay, 76) est dédiée à la recherche, la production et la mise à disposition de solutions nutritionnelles allant du traitement à la prévention de la malnutrition pour les populations vulnérables. L'entreprise prend à bail un entrepôt d'environ 3.770m² sur la ZI La Maine à Maromme (76) afin d'y développer un nouveau procédé industriel répondant à des demandes toujours plus importantes. Arthur Loyd Rouen a conseillé le bailleur et le preneur.