Nutriset prend à bail un entrepôt de 3.770m² à Maromme pour y développer un nouveau procédé industriel

Spécialiste du marketing prédictif fondée en 2013, la start-up rennaise (35 - 30 salariés) Advalo vient de lever 5M€ auprès du fonds d'investissement et accélérateur breton West Web Valley, ainsi que des family offices SGPA et Vasgos. "Nous souhaitions aller plus vite tant sur le commercial que sur la R&D. Il nous fallait pour cela de gros moyens", explique Olivier Marc, CEO. Se concentrant aujourd’hui sur les secteurs de la mode et de l’automobile, Advalo a séduit de nombreuses ETI dont le groupe Beaumanoir établi à Saint-Malo (35). Espérant créer près de 150 emplois dans le bassin rennais d’ici 5 ans, la société est déjà présente chez plus d’une trentaine d’enseignes et ambitionne même d’aller conquérir les Etats-Unis d’ici trois ans. Elle veut devenir le n°1 européen du marketing prédictif à destination des "retaileurs".