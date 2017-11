Le Girondin Abzac acquiert des sites de production de fûts en fibre en Allemagne et au Pays-Bas et renforce ainsi sa présence européenne

La société d'expertise comptable Combabessouse va inaugurer un nouveau site sur le pôle d'activité économique de la Confluence (47) qui regroupera les 15 collaborateurs des sites d'Aiguillon (47) et de Damazan (47). Elle s'est également rapprochée de la Compagnie Fiduciaire (Bordeaux, 33 - 550 collaborateurs - 40M€ de CA) qui compte 25 sites dans le Sud-Ouest et renforce ainsi son implantation dans le Lot-et-Garonne. Les deux structures vont à présent développer ensemble leur valeur conseil et poursuivre leur engagement dans le numérique.