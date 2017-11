Le groupe nordiste Kiloutou acquiert l'activité polonaise de l'Espagnol GAM

Turenne Santé, le pôle Santé du groupe Turenne Capital, à travers le FPCI Capital Santé 1, a annoncé la cession de sa participation dans Actimed (Bondues, 59 - CA : +23 M€), société spécialisée dans la distribution de polymères médicaux et l’usinage de pièces pour le compte de fabricants de prothèses orthopédiques. En avril 2013, Nord Capital et Capital Santé 1, deux entités du groupe Turenne Capital, sont entrées au capital de la société Actimed pour lui permettre de prendre le contrôle de son fournisseur américain Westlake Plastics. La famille Delemazure, actionnaire majoritaire, rachète les participations de Nord Capital et de Capital Santé 1 sur la base d’un multiple de 2 et d’un TRI de 20 %. Actimed compte poursuivre sa croissance tant aux États-Unis dans la fabrication de nouveaux polymères qu’en Europe avec des investissements complémentaires sur des processus automatisés d’usinage.